Jovem Ã© presa apÃ³s matar ex-namorado a facadas em Iguatemi

Uma jovem de 22 anos foi presa em flagrante na madrugada deste domingo (3) em Iguatemi, cidade a 415 quilômetros de Campo Grande, após matar seu ex-namorado, Bruno Silveira, de 26 anos, com diversos golpes de faca.

Segundo a polícia, os agentes foram acionados pela equipe médica do hospital municipal por volta da 1h da manhã de hoje, sendo informados que Bruno havia morrido ainda no local, antes mesmo dele ser socorrido.

Após levantamento de informações, a polícia localizou a residência da ex-namorada de Bruno, que afirmou aos policiais que teve um relacionamento marcado por constantes agressões. Ela ainda detalhou que Bruno havia deixado o sistema prisional há cerca de quatro dias, e que desde então vinha realizando ameaças contra ela e suas filhas.

De acordo com sua versão, seu atual companheiro entrou em luta corporal com Bruno, para defendê-la. Querendo ajudar seu namorado, a mulher deu uma garrafada na cabeça de Bruno e em seguida, utilizando um canivete, desferiu vários golpes contra o ex-companheiro.

Ela afirmou que não hesitou em matar Bruno, e que fez isso para proteger a vida de suas filhas.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi como homicídio simples, e seguirá sendo investigado.

