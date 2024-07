Jovem é preso após comprar moto com mais de R$ 90 mil em débitos em Campo Grande

Um jovem, de 25 anos, foi preso pela 5ªCIPM (Companhia Independente da Polícia Militar) durante a manhã desta segunda-feira (8), ao ser flagrado andando com uma moto irregular pelas ruas do bairro Vila Popular, na Capital. O veículo possuía mais de R$ 90 mil.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, as equipes estavam fazendo patrulhamento na região da Vila Popular, quando abordaram o motociclista. Ao ser questionado sobre os documentos obrigatórios, ele não os entregou.

Em verificações no sistema do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), foi constatado que o veículo possui R$ 90.232,73 em débitos. Além disso, a moto estava com visível adulteração do chassi e número do motor.

Quando perguntado sobre como comprou a moto, o jovem disse ter adquirido o veículo na região do bairro Moreninhas. No entanto, ele não deu detalhes sobre o vendedor.

Diante dos fatos, a moto foi apreendida e levada para a Defurv (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos). O rapaz acabou sendo levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde foi registrado como receptação culposa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também