Jovem é preso após espancar a namorada durante discussão em MS

Um rapaz de 20 anos foi preso na noite de sábado (14) após bater na esposa, também de 20 anos, em Novo Horizonte do Sul, cidade localizada a 336 km de Campo Grande.

De acordo com as informações policiais, a vítima foi até a Polícia Militar acompanhada dos pais para informar que havia sido agredida durante uma discussão com o marido. Ela contou que havia sido atingida com socos, golpes no rosto e no corpo e apresentava com lesões visíveis provenientes da agressão.

Após encaminhar a jovem ao Hospital Municipal para atendimento médico, a equipe policial deslocou até a Avenida Tancredo Neves onde fica localizada a residência do casal, e obteve êxito em encontrar e prender o autor.

Diante do flagrante, o jovem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema para o registro da ocorrência.

