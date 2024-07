Jovem é preso após invadir e quebrar a casa da mãe em Chapadão do Sul

Homem, de 36 anos, foi preso depois de invadir a casa da mãe, de 56 anos, danificando o imóvel e traumatizando ainda mais a própria genitora. O caso aconteceu durante as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (25), na Rua Campo Grande, região do Bairro Flamboyant, em Chapadão do Sul.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada porque o autor havia invadido a casa da vítima, desobedecendo uma medida protetiva que a mãe tem contra o filho. Depois de entrar no imóvel, o rapaz danificou dois carros.

Na sequência, ele tentou arrombar a casa, danificando portas e janelas, quebrando os vidros. O pai e o irmão do rapaz saíram de dentro do imóvel armados com pedaços de madeira e correndo atrás dele, que fugiu com medo.

As autoridades policiais realizaram diligências na região, encontrando e prendendo o autor em flagrante.

Em forma de desabafo, a genitora do autor contou que não tem mais descanso. Desde que o filho começou a dar problemas, ela deixou de dormir, cortou laços e o convívio social, vivendo em constante estado de pânico pois sempre é ameaçada de morte pelo filho.

O caso foi registrado como dano, desobediência a decisão judicial e ameaça.

