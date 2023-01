Jovem é preso com droga avaliada em R$ 600 mil após perseguição policial

Neste final de semana, um homem, de 21 anos, foi preso em flagrante por policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), após fugir por mais de 30 quilômetros com um carro carregado com drogas, na MS-379, em Laguna Carapã. O condutor foi detido depois de perder o controle da direção e parar em meio a um canavial.

Os policiais faziam patrulhamento na rodovia quando tentaram abordar o suspeito, que fugiu e iniciou um acompanhamento pela rodovia. Após vários quilômetros e até mesmo passar por dentro do perímetro urbano de Laguna Carapã, os pneus do carro estouraram e o veículo adentrou em meio a uma plantação de cana-de-açúcar.

Mesmo assim, o suspeito ainda tentou fugir a pé, mas foi alcançado e preso. No veículo foram encontrados 310 quilos de maconha e mais de dez quilos de skunk. O autor disse que pegou o veículo em Ponta Porã e levaria até Três Lagoas.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 637 mil, foi encaminhado à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados, juntamente com o autor.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Deixe seu Comentário

Leia Também