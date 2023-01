Jovem é preso furtando potes de 'Nutella' em mercado de MS

Um jovem, identificado como Fábio Martins, de 22 anos, foi preso após furto em supermercado em Dourados. Ele estava pegando diversos potes de creme de avelã com cacau da marca ‘Nutella’.

De acordo com as informações do Dourados News, os funcionários do estabelecimento notaram que o autor estava em atitude suspeita, pois já havia entrado no mercado outras vezes para cometer outros furtos.

Em determinado momento, ele foi flagrado tentando furtar três potes de creme de avelã com cacau da marca ‘Nutella’. Ao ser pego, Fábio chegou a ameaçar e tentar agredir os seguranças do comércio.

A Polícia Militar foi acionada, efetuou a prisão do suspeito e o encaminhou para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuado em flagrante por furto e roubo impróprio.



