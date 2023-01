Jovem é preso por dirigir embriagado e dar bebidas alcoólicas para adolescentes

Um jovem, de 19 anos, foi preso durante a madrugada de domingo (1°) após ser pego dirigindo embriagado em Paranaíba. Ele fazia manobras perigosas em via pública, colocando em risco a vida de três menores e outro adulto que estavam no carro.

De acordo com as informações policiais, equipes do 13° Batalhão da Polícia Militar faziam rondas pela região central da cidade, os policiais avistaram o veículo descendo em alta velocidade pela Rua Autogamis Rodrigues da Silva, e no cruzamento com a Rua 13 de Maio, efetuou a manobra conhecida como “Cavalo de Pau”, arrancando em seguida "cantando" pneus.

O condutor continuou com a direção perigosa por algumas ruas, colocando em risco a vida de transeuntes e dos passageiros. Os policiais acompanharam o veículo e conseguiram abordar cinco indivíduos que estavam no carro e verificaram que o condutor não possuía CNH e que o licenciamento do veículo estava vencido.

Entre os passageiros estavam três menores que não possuíam nenhum grau de parentesco com os maiores, além disso, foi encontrada uma caixa de isopor contendo diversos tipos de bebidas alcoólicas e gelo. Os abordados declararam que estavam bebendo juntos no evento da virada do ano.

Assim, o condutor do veículo foi submetido ao teste de alcoolemia, resultado 0,44mg/L. Diante do exposto, os policiais deram voz de prisão ao condutor de 19 anos por estar embriagado e conduzindo veículo automotor em via pública, bem como por cometer direção perigosa.

O outro cidadão, de 18 anos, também foi conduzido e responderá com o condutor pelo crime de fornecer bebidas alcoólicas para os adolescentes.

