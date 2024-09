Jovem é preso por furtar calcinha após fazer s&x0; com manequim em Rio Brilhante

Um rapaz, de apenas 18 anos, foi preso depois de ‘fazer sexo’ com o manequim de uma loja e roubar a calcinha que estava vestida no boneco. O caso aconteceu durante a madrugada de domingo (2), em uma loja de roupas da cidade de Rio Brilhante.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de furto. Ao chegar no local, encontraram a porta de uma loja de roupas aberta e saíram para fazer diligências pela região, já com as características do autor em mãos.

A cerca de 200 metros do local, os policiais encontraram o jovem andando no meio da rua. Ao ser abordado, ele confessou o crime e detalhou que entrou na loja pois estava com uma chave. Ele disse ainda que pego uma lingerie vermelha e a deixou dentro de uma casa abandonada.

Em continuidade, o rapaz explicou que teria mantido relações sexuais com um manequim do estabelecimento. Ao verificar o comércio, os policiais encontraram o boneco ‘lambrecado’ (sujo e molhado, com a possível presença de esperma), foi esclarecido ainda que a roupa íntima estava no manequim e foi retirado apenas após o ato sexual para descarte.

Diante dos fatos, o autor foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante, onde o caso foi registrado como dano e ato obsceno.

