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Jovem é preso por mostrar pênis para crianças em Dourados

Além disso, ele estaria se masturbando na região central

25 março 2026 - 14h41Brenda Assis
O caso foi registrado na tarde de ontemO caso foi registrado na tarde de ontem   (Dourados News)

Um jovem de 19 anos foi preso na tarde desta terça-feira (24), após ser denunciado por importunação sexual em um canteiro de obras localizado na região central da cidade de Dourados.

De acordo com informações apuradas pelo portal Dourados News, a denúncia foi feita pela engenheira responsável pela obra. Segundo o relato, três auxiliares de limpeza teriam sido vítimas de assédio por parte de um funcionário que atuava no setor de pintura.

Uma equipe da Guarda Municipal foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou o suspeito na entrada da obra. Ele foi abordado e encaminhado para a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM).

Conforme depoimento das vítimas, o homem teria praticado uma série de atos libidinosos, provocando constrangimento, medo e humilhação. Entre as condutas relatadas estão a exibição do órgão genital por cima da roupa, atos de masturbação em área comum da obra e falas de cunho sexual direcionadas às trabalhadoras.

Ainda segundo a ocorrência, o suspeito precisou ser algemado devido à reação durante a abordagem. O caso foi registrado e segue sob investigação pelas autoridades competentes.

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