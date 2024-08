Jovem é sequestrado e torturado nu em banheiro de comércio na fronteira

Três pessoas foram presas por sequestrar e torturar um jovem, de 25 anos, durante o final da manhã desta sexta-feira (16), na cidade de Ponta Porã. A vítima estava completamente nua, amordaçada, com as mãos e os pés amarrados, dentro de um banheiro.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de agressão em via pública, porém, ao chegar no local, os policiais não encontraram nada. Enquanto faziam rondas pela região, os militares foram abordados por um popular, contando ter visto um homem ser colocado a força dentro de um estabelecimento, com duas caminhonetes na frente.

Ao chegar no comércio, a guarnição foi atendida por três suspeitos, que demonstraram muito nervosismo, com a voz alterada e cansaço. Quando questionados sobre a presença de mais alguém no local, os três mais uma vez ficaram nervosos.

Verificando o banheiro, os policiais encontraram a vítima dentro do banheiro, com as mãos amarradas para trás, pés amarrados, uma mordaça na boca e completamente nu, debaixo do chuveiro. O jovem tinha ainda alguns ferimentos pelo rosto.

Diante da situação, os homens foram presos em flagrante, sendo levados para a Delegacia de Polícia Civil. Apesar de estar com dor pelo corpo e alguns ferimentos, a vítima recusou atendimento médico.

O caso foi registrado como tortura, sequestro e cárcere privado.

