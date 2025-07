Jovem em garupa de moto morre após colisão com ambulância na BR-163

Uma colisão entre uma ambulância que seguia de Campo Grande para São Gabriel do Oeste e uma motocicleta na madrugada deste sábado (26), resultou na morte de uma jovem identificada como Maria Eduarda de 19 anos na BR-163, região do Jardim Columbia.

De acordo com o boletim de ocorrência o acidente ocorreu quando a motocicleta atravessava pela rodovia e foi atingida pela ambulância. Além do motorista o veículo de resgate seguia com um médico e um enfermeiro que, após a batida realizaram os primeiros socorros das vítimas.

O piloto da moto identificado como Bruno Henrique, também de 19 anos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para Santa Casa em estado grave.

Já a companheira que estava na moto, Maria Eduarda, sofreu múltiplas fraturas e faleceu no local.

As equipes de socorristas da CCR MSVia estiveram no local juntamente com a Perícia Técnica da Polícia Civil. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa a direção de veículo automotor na Depac Cepol.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também