Polícia

Jovem fica com bala alojada na boca após ser atingido por disparo em Bela Vista

A vítima precisou ser transferido em vaga zero para Campo Grande

07 março 2026 - 18h20Sarah Chaves
O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Polícia de Bela VistaO caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Polícia de Bela Vista   (Chatgpt)

Um jovem de 20 anos ficou com uma bala alojada na boca após ser atingido por um disparo de arma de fogo na noite de sexta-feira (6), no bairro Nova Esperança, em Bela Vista.

De acordo com o boletim de ocorrência, moradores acionaram a Polícia Militar após ouvirem tiros na rua efetuados por um homem. 

Enquanto realizavam buscas, os policiais foram informados pelo hospital da cidade que um rapaz havia dado entrada ferido por tiro. No local, a vítima, identificada como Mário, de 20 anos, contou que estava com amigos na Vila Nova Esperança quando um homem chegou atirando. Um dos disparos acabou atingindo o jovem na região da boca. 

Segundo a médica que atendeu o caso, o projétil ficou alojado dentro da cavidade bucal. Por causa da gravidade do ferimento, o rapaz precisou ser transferido com urgência para Campo Grande por meio do sistema conhecido como “vaga zero”. 

Ainda conforme o registro policial, o jovem apontou como autor dos disparos um homem identificado como Axcel José de Souza, que foi localizado pela polícia e levado para a delegacia para prestar esclarecimentos. 

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Polícia de Bela Vista, onde será investigado

