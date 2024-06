Jovem fica ferida após ser arrastada no chão durante assalto no Canguru

Jovem, de 20 anos, ficou ferida após ser arrastada no chão por um ladrão durante um assalto que aconteceu no final da tarde desta quarta-feira (12), no Jardim Canguru, em Campo Grande. O criminoso e o comparsa conseguiram levar o celular da vítima, um iPhone 11.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava pela rua Cotia e em determinado momento, dois homens em uma motocicleta pararam e o garupa desceu, partindo em direção da jovem. Eles estavam trajando um uniforme com escritas nas costas.

O ladrão, que é moreno, pegou o celular da vítima, mas a jovem ainda tentou segurar o iPhone e criminoso pegou o braço dela, passando a arrastá-la por alguns metros, antes de solta-lá e ir embora com o aparelho.

A jovem ficou ferida apresentando lesões no rosto, nariz, braços e na perna direita. Ela não soube dizer o modelo da moto, já que o local onde tudo aconteceu possui baixa iluminação pública.

O fato foi registrado como roubo na delegacia de plantão.

