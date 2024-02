Jovem flagra 'pegação' de mulheres no banheiro e apanha do 'corno conformado' em bar

A famosa ‘espiadinha’ só funciona na televisão e a prova disso é que uma jovem, de 26 anos, acabou sendo esfaqueada depois de flagrar duas mulheres se beijando no banheiro de um bar, localizado na Vila Margarida, em Maracaju. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (19). As duas estariam traindo os maridos, que aguardavam seu retorno no estabelecimento.

Conforme as informações do site Noticidade, a vítima contou aos policiais que estava no local quando resolveu ir até o banheiro. Logo ao encontrar, avistou as mulheres ‘na maior pegação’.

Um detalhe ressaltado pela vítima, é de que as mulheres estavam no bar acompanhadas dos maridos, que aparentemente sabiam o que estava acontecendo. Ao sair do local, uma das ‘taradas’ do banheiro contou alguma coisa para o companheiro.

Irritado ao saber que outras pessoas descobriram seu chifre, o homem logo foi até a direção da vítima para agredi-la com socos, chutes e uma facada na região do tórax.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, encaminhando a vítima até o Hospital Soriano Corrêa da Silva. O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.

