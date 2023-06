Jovem gestante sofre tentativa de estupro em loja no Indubrasil; veja

Uma jovem, de 19 anos, sofreu uma tentativa de estupro durante a tarde deste sábado (24) em uma loja na região do Indubrasil, em Campo Grande. O suspeito, de 29 anos, foi preso em flagrante pela Guarda Civil Metropolitana após ser detido previamente por populares que ficaram sabendo do ato libidinoso.

Segundo informado pela GCM, a vítima trabalha em uma loja de roupas, quando o suspeito parou em frente ao estabelecimento e em determinado momento entrou e chegou a verificar algumas peças.

Porém, conforme registrado por câmeras de segurança, no momento em que a jovem virou de costas para pegar outra roupa para o homem, ele tentou a agarrar e chegou a apalpar suas nádegas, sendo empurrado e estapeado pela vítima.

Logo após o ato, o suspeito fugiu em uma bicicleta. Contudo, ele foi localizado por algumas pessoas que ficaram sabendo da situação e chegaram a agredi-lo até a chegada da Guarda Civil Metropolitana, acionada pela mãe da vítima ao procurar a base dos agentes no Indubrasil.

A mãe da jovem explicou que não é a primeira vez que o suspeito age. Anteriormente, elas já haviam registrado um boletim de ocorrência contra o homem por ameaça e importunação sexual.

Após a chegada dos agentes no local indicado onde o suspeito estava detido por populares, ele foi encaminhado para uma unidade de saúde, pois estava com hematomas e escoriações pelo corpo.

Recebendo alta, ele foi encaminhado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde o caso foi registrado.

