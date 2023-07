Jovem grita por socorro na rua após ser baleado no Aero Rancho

Um rapaz, de 20 anos, foi baleado durante a noite de sexta-feira (7), na Rua Gerbera, no Aero Rancho, em Campo Grande. Ele teria saído correndo pelas ruas do bairro gritando por socorro após ter sido alvejado.

Consta no boletim de ocorrência, uma testemunha contou que estava jantando quando ouviu quatro disparos sendo efetuados. Logo em seguida, passou a escutar gritos de socorro em frente a sua residência e ao sair para olhar se deparou com o rapaz já machucado.

Para ajudar, a testemunha colocou o jovem dentro do carro e o levou até uma unidade de saúde do bairro Aero Rancho. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.

Durante conversa com a equipe policial, a vítima contou que estava próximo a Rua Clevelândia, quando foi surpreendido pelos disparos. Apesar disso, não soube dizer um motivo ou quem seria o autor. O rapaz alega ainda não ter rixa com ninguém.

Por conta de uma bala alojada em seu tórax, a equipe médica informou a polícia que ele seria transferido para a Santa Casa.

Uma equipe da Perícia Técnica, do GOI (Grupo de Operações e Investigações) e da Polícia Civil estiveram no local fazendo as investigações iniciais sobre o caso, que foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como homicídio simples na forma tentada.

