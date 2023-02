Jovem 'mete a faca' no próprio pescoço ao ser flagrado roubando no Jardim Panamá

Um jovem, de 25 anos, esfaqueou o próprio pescoço durante a madrugada de segunda-feira (13) ao ser pego em flagrante cometendo um furto na Rua Antônio Ferreira Damião, no Jardim Panamá, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o sobrinho da vítima viu o momento em que o autor pulou o mudo casa do tio para furtar cerca de 15 metros de fio de cobre.

Preocupado com a segurança do local, ele acionou a Polícia Militar. Enquanto aguardava, viu o momento em que o jovem estaria deixando a residência e para impedir sua fuga os dois entraram em luta corporal.

O autor estaria armado com um alicate e uma faca, por isso tentou acertar alguns golpes na vítima que acabou com cortes na mão direita. Durante a confusão e totalmente fora de si, o jovem deu uma facada no próprio pescoço, conseguindo fugir em seguida.

A guarnição da Polícia Militar chegou momentos depois. Com as características do autor, eles saíram em diligências o localizando cerca de uma quadra de onde tudo havia acontecido. Ele estava de mochila e segurando o objeto furtado nas mãos.

Por com do ferimento, o rapaz precisou ser levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Almeida onde realizou um curativo e depois foi encaminhado até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, onde o caso foi registrado.

