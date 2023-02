Jovem morre 23 dias após ser baleado em conveniência no Santa Luzia

Michael Douglas Martins Da Costa, de 29 anos, morreu quase um mês depois de ser atingido por tiros enquanto bebia com amigos em uma conveniência da Rua São Nicolau, na Vila Santa Luzia. Além dele, uma jovem também foi atingida no ombro pelos disparos.

De acordo com o boletim de ocorrência, os dois estavam em um bar no dia 14 de janeiro quando em determinado momento um homem, não identificado, chamou a esposa do suspeito, Rafael de Brito Ferreira, de 37 anos, para dançar e fez comentários ofensivos contra a mulher.

Esta ação causou uma briga generalizada no estabelecimento. Irritado, o autor foi até o carro para pegar uma arma de fogo mesmo sendo agredido. Como forma de dispersar o grupo que o agredia, Rafael fez vários disparos antes de ser desarmado.

Por conta das agressões que sofreu, o autor dos disparos chegou a ter a mandíbula quebrada, precisando passar por procedimento cirúrgico. Ele sendo preso pouco tempo depois, após ter sua prisão em flagrante convertida para prisão preventiva.

Um dos tiros atingiu Michael no tórax. A vítima foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa da Capital, onde ficou internado por aproximadamente 23 dias. Na manhã de ontem (6), o irmão do rapaz procurou a delegacia para informar que a vítima não resistiu ao ferimento e faleceu.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, Michael apresentou múltiplas complicações, eviscerações, fístula pancreática, disfunção renal aguda dialítica e que não tiveram respostas a medidas aplicadas pela equipe médica.

À polícia, Rafael confirmou que os jovens não faziam parte do grupo que o agredia. O autor foi indiciado por lesão corporal, homicídio qualificado por motivo fútil e também na forma tentada.

