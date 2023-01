Jovem morre afogado ao nadar em lago do Portal Caiobá

João Pedro Coelho De Lima Amorim, de 20 anos, morreu após se afogar em um lado no final da tarde de sexta-feira (20), no bairro Portal Caiobá, em Campo Grande. Ele estava no local tomando banho com amigos quando o incidente aconteceu.

De acordo com as informações iniciais, a vítima estava tomando banho quando mergulhou e demorou a voltar para a superfície. Preocupados, os amigos do jovem buscaram ajuda acionando o Corpo de Bombeiros.

Após cerca de uma hora de buscas, o corpo dele foi encontrado pela equipe de resgate. Porém, infelizmente João já estava sem vida. A Polícia Civil e a Perícia estiveram no local para fazer os levantamentos iniciais sobre o ocorrido.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como morte a esclarecer.

