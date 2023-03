Jovem morre ao colidir moto com capivara em SidrolÃ¢ndia

Sarah Chaves, com informações do Sidrolândia News

A menos de 1km de casa, Allan Cunegundes Bilhar de 20 anos, morreu após um acidente na MS-162 na altura do KM 153, em Sidrolândia sentido Maracaju.

O pai da vítima informou que o jovem estava em casa junto com o irmão, escutou um barulho de algo batendo, quando o irmão foi verificar, percebeu que o sobrinho Allan tinha batido a motocicleta que pilotava em uma capivara e estava caído no chão, a aproximadamente uns 600 metros da entrada da casa.

O irmão colocou a vítima dentro do carro, ainda com vida, e chamou o pai e juntos foram encontrar o corpo de bombeiros na MS-162, visto que o acidente ocorreu na estrada vicinal no interior do Assentamento Valinhos, mas quando encontraram a viatura, Allan já estava sem vida.

O corpo de Allan foi encaminhado para o IMOL para perícia.

