Jovem morre ao ser arremessado para fora de carro durante capotamento

O jovem Bruno José de Almeida Santos, de 22 anos, morreu depois de sofrer um grave acidente de trânsito durante a manhã desta quarta-feira (3), na BR-267, em Maracaju.

Conforme as informações iniciais, o rapaz estava em Volkswagen Gol quando acabou colidindo contra um animal, que atravessava a pista. Por conta do impacto com a porca do mato, Bruno perdeu o controle de direção e saiu da pista.

O veículo capotou várias vezes e Bruno foi jogado para fora do carro. Conforme o site Maracaju Speed, o veículo estava carregado de cigarro.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também