Jovem morre ao ser atingido por tiro na cabeça enquanto caminhava na MS-156

Polícia Jovem é ferido com tiro nas costas e nádegas em atentado no Silvia Regina

Polícia Homem que atropelou e matou a esposa está em liberdade provisória com tornozeleira

Polícia Marido nega que tenha matado intencionalmente esposa no Nova Campo Grande

Polícia JD1TV AGORA: Morador mata garota de programa a facadas no Santo Antônio