Jovem morre ao ser baleado na cabeça durante briga por mulher no Guanandi

Jovem, de 19 anos, morreu ao ser baleado na cabeça durante uma possível briga por mulher em frente a uma conveniência localizada na Avenida Manoel da Costa Lima, região do bairro Guanandi, em Campo Grande. O caso aconteceu já no fim da madrugada deste domingo (16).

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias, o rapaz estava bebendo com um grupo de amigos na conveniência quando foram surpreendidos pelo suspeito, que chegou efetuando disparos contra ele.

Entre as pessoas que estavam na mesa, havia a mulher que teria sido o ‘pivô’ para que o crime fosse efetuado. No entanto, não existem maiores informações a respeito da ligação entre a vítima, a jovem e o autor. Sabe-se apenas que ela era ex-companheira do suspeito.

Após ser baleado, o rapaz saiu correndo e pedindo por ajuda. Ao verem a gravidade do ferimento, os amigos que o acompanhavam levaram ele até a unidade de saúde mais próxima, onde chegou já sem sinais vitais.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia Técnica estiveram no local fazendo as investigações iniciais sobre o caso. Diligências estão sendo feitas para localizar o autor.

