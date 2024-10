Jovem morre após acordar passando mal, cair e bater a cabeça em Campo Grande

Um rapaz, de 29 anos, morreu depois de cair da cama, bater a cabeça e ter uma crise de convulsão no Jardim Nhanha, em Campo Grande. Ele teria se sentido mal no dia da queda.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o jovem começou a passar mal 18 dias antes de ser internado, pois estava com gastroenterite aguda. No dia 11 de outubro, ele acordou pior do mal estar.

Ao se levantar da cama, a vítima teve uma queda, momento em que bateu a cabeça e sofreu um traumatismo craniano, já tendo uma crise convulsiva. Diante da situação, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado por familiares do rapaz.

Ele foi então levado para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon. Porém, ele precisou ser transferido para a Santa Casa, onde ficou internado até falecer na manhã desta terça-feira (15).

O caso foi registrado como morte a esclarecer, DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também