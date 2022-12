Jovem morre após caminhonete tombar em estrada de MS

O jovem Maikon Willian Delgado Garcia, de 20 anos, morreu na tarde de quinta-feira (29) após o veículo em que ele estava tombar em uma área de mata próxima ao Porto da Manga, na Estrada Parque em Corumbá.

Conforme o divulgado pelo Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 16h. Ao chegar no local, encontraram duas mulheres já para fora da caminhonete.

Os militares informaram ainda que onde o veículo estava havia um enxame de abelhas africanas. De acordo com o Diário Corumbaense, foi necessária a utilização de roupa especial de proteção para retirar a vítima do carro, no entanto o jovem já estava sem vida.

A Perícia esteve no local para apurar as circunstâncias do acidente e coleta de dados para apontar se a morte do jovem causada ou não pelo ataque das abelhas.

A ocorrência mobilizou duas viaturas do 3º Grupamento de Bombeiros Militar, uma do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e outra da Polícia Civil.

