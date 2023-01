Jovem morre com tiro na cabeça ao 'defender' irmãs de cantada no Universitário

Jean Martins, de 26 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça durante a manhã deste domingo (22) na rua Filomena Segundo Nascimento, localizada no Bairro Universitário, em Campo Grande. Ele estaria ‘defendendo’ as irmãs de uma cantada feita por alguns rapazes na rua.

De acordo com as informações policiais, a vítima estava voltando com amigos e as irmãs do Terminal Guaicurus quando duas motos passaram e os ocupantes ‘mexeram’ com as meninas. Meio alcoolizado, Jean teria iniciado uma discussão com os motociclistas.

Em determinado momento, um deles efetuou alguns disparos contra o rapaz. Ele chegou a tentar correr, mas um dos tiros acertou a cabeça da vítima. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ele faleceu antes da chegada do socorro.

Além dos socorristas, equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia estiveram no local para fazer as investigações iniciais sobre o caso, que foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Deixe seu Comentário

Leia Também