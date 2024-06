Jovem morre horas após sofrer um grave acidente na BR-262, em Miranda

Henzo Delnegro, de 24 anos, morreu durante a tarde de sexta-feira (7), depois de ser encontrado na rodovia BR-262, na região do Clube do Laço Coração Pantaneiro, em Miranda.

Conforme as informações iniciais, o rapaz foi encontrado no chão com várias escoriações pelo corpo, reclamando de dores nas costas e nas pernas.

Uma moto teria sido encontrada no local, no entanto, não existem informações a respeito da dinâmica do acidente.

Henzo chegou a ser socorrido e levado para o hospital da cidade de Miranda, porém, não resistiu, falecendo na unidade de saúde.

Segundo o site A Princesinha News, o caso está sendo investigado pelas autoridades.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também