Jovem morre horas depois de bater moto no Jardim Campo Belo

Um jovem, ainda não identificado, morreu durante a madrugada desta quarta-feira (22) horas depois de se envolver em um acidente de moto na rua Gualter Barbosa, Jardim Campo Belo, região do Nova Lima, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele teria colidindo contra outra motocicleta no cruzamento com a rua John Kenedy. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o rapaz diversos ferimentos graves para a Santa Casa.

Na área vermelha da unidade de saúde, o rapaz acabou tendo uma parada cardiorrespiratória. Ele foi submetido a mais 30 minutos de manobras de reanimação, mas acabou não resistindo e faleceu.

Não se tem informações sobre o estado de saúde do outro motociclista envolvido no acidente. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, como morte a esclarecer.

