Jovem morre no hospital após ser agredido por traficantes no Celina Jallad

Um rapaz de 20 anos que não teve a identidade divulgada, morreu na noite de ontem (20), após passar quatro dias internado em razão das agressões.



De acordo com a ocorrência, registrada na Depac Centro, a vítima foi agredida no último dia 16 de abril por seis homens “vendedores de droga” no bairro Celina Jallad e ficou internada na Santa Casa de Campo Grande até ontem (20), quando recebeu alta.



No entanto, ainda durante a noite de ontem, ele deu entrada no Hospital Regional com hematomas na face, trauma ocular, eversão de pálpebra e acabou evoluindo para uma parada cardiorrespiratória.



Os médicos chegaram a realizar 10 ciclos de reanimação, mas sem sucesso. A família não soube informar maiores detalhes sobre as agressões, mas que um dos suspeitos seria um homem vulgo ‘Coquito’ morador do Cellina Jallad. Caso foi registrado como morte a esclarecer.

