Jovem morre quatro dias após ser atropelado na BR-163, em Campo Grande

O jovem Wesley Nicolas Ferreira da Silva, de 25 anos, morreu nesta quinta-feira (26), em decorrência de complicações de um atropelamento que sofreu na BR-163, na região do Jardim Columbia, em Campo Grande, no dia 22 de setembro. Ele foi atingido por uma caminhonete Chevrolet S-10, enquanto empurrava o carro que sofreu falha mecânica.

Segundo informações apuradas, a vítima estava acompanhada de amigos e o carro em que eles estavam, um Volkswagen Fox, teve um problema mecânico, onde precisaram empurrar por um trecho da rodovia.

Porém, enquanto faziam essa manobra, a caminhonete passou no mesmo sentido em que eles estavam e atropelou Nicolas. Detalhes do boletim de ocorrência apontam que a vítima recebeu atendimento médico no local e foi encaminhado para a Santa Casa.

Nesta quinta, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu, tendo seu óbito constatado às 18h18.

O condutor do veículo teria fugido do local, mas foi identificado posteriormente, conforme ocorrência registrada pela Polícia Rodoviária Federal.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

