Jovem morre sentado em cadeira após ser esfaqueado pelo ex-padrasto

Danilo Vilhalva, de 22 anos, morreu sentado em uma cadeira de plástico ao ser esfaqueado pelo ex-padrasto durante a noite de sexta-feira (14), em uma aldeia localizada na zona rural de Antônio João.

De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas contaram a Polícia Militar que a vitima chegou ao local com um ferimento no tórax dizendo que estava voltando da cidade quando foi surpreendido pelo autor, identificado como ‘Quinito’, que já o esperava com uma faca na mão.

A testemunha então procurou a liderança da aldeia para ligar para o socorro. Porém, ao voltar até o local, a vítima já estava sem vida.

As testemunhas contaram ainda que o autor seria um morador da Aldeia Casa Branca, e que ele possuía uma rixa antiga com a vítima mesmo depois de ter separado da mãe de Danilo. Apesar das diligências feitas na região, o suspeito não foi encontrado.

Além da Polícia Militar, equipes da Perícia e da Polícia Civil também estiveram no local fazendo as investigações iniciais sobre o caso, que foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município como homicídio simples.

