Jovem motociclista morre em colisão na avenida das Bandeiras na capital

Jucilene da Costa Amorim, de 28 anos, morreu em acidente de trânsito envolvendo três veículos na tarde desse sábado (25), no cruzamento da Avenida das Bandeiras com a Rua Ouro Branco, no Bairro Marcos Roberto, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Jucilene chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros à Santa Casa, mas não resistiu.

Conforme o Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPTran ), a vítima pilotava uma motocicleta Honda CG Titan 150 ao sentido centro/bairro, quando foi fechada por Chevrolet Onix conduzido por um homem de 48 anos, que seguia no mesmo sentido e tentou fazer conversão à esquerda.

Por causa da colisão, a vítima foi jogada para a pista contrária e acabou atingida por Volkswagen Voyage dirigido por um condutor de 46 anos. O nome dos dois não foi divulgado pela polícia.

Eles não ficaram feridos. Já a motociclista foi arremessada, caiu na calçada de um bar e sofreu vários ferimentos. Ela foi socorrida à Santa Casa, sofreu parada cardiorrespiratória, foi reanimada pela equipe de emergência, mas sem sucesso.

Os motoristas envolvidos no acidentes fizeram o teste do bafômetro, procedimento adotado em caso de acidente com morte. O resultado foi negativo.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, os envolvidos devem responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

