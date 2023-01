Jovem não aceita o fim do namoro e faz 'barraco' no meio da rua em Campo Grande

Sem aceitar o fim do relacionamento, uma jovem de 27 anos, bateu no ex-namorado de 29 anos, durante a noite de quinta-feira (26), em Campo Grande. Ele teve um corte no lábio.

De acordo com as informações policiais, a vítima mora na região central da Capital e a agressão aconteceu nas proximidades da casa dele. Os dois estariam conversando pois a autora insiste em ir até a casa do rapaz para fazer barraco.

Para a polícia, a mulher contou que tem uma medida protetiva contra o ex-namorado, no entanto, não apresentou o documento. Ela diz que foi agredida dias atrás, porém não prestou queixas.

As agressões da autora contra o ex fez ele ter um corte no lábio. O quebra-pau só teria parado quando vizinhos se intrometeram, fazendo a mulher parar de bater no rapaz.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, como lesão corporal dolosa e perturbação do trabalho ou do sossego alheio.

