Jovem não aceita ser trocada, tenta matar a atual do ex e apanha com vara de pesca

Uma jovem, identificada apenas como Natalia de 27 anos, foi encaminhada para a delegacia após tentar matar a atual do seu ex-namorado durante a noite de quinta-feira (9) no bairro Jardim Santa Rosa, em Bataguassu.

De acordo com o boletim de ocorrência, a ex-sogra da jovem ligou para a polícia informando que ela estaria fora de controle armada com uma faca e furando os pneus do carro de seu filho, antigo namorado da moça.

Quando as equipes da Polícia Militar chegaram ao local, ela já havia ido embora. Porém, enquanto os policiais conversavam com a testemunha receberam o pedido para dar a apoio a uma ocorrência de agressão física na Rua Orquídea.

Neste novo endereço, encontraram o ex-namorado da autora. Para os militares ele contou que estava andando na rua quando começou a ser seguido por Natalia. Além disso, informou ainda que a mulher havia ido até sua casa, discutido com sua atual namorada e a esfaqueado no braço.

Para se defender, a vítima bateu em Natalia com uma vara de pesca que encontrou pela residência. A autora ficou com marcas vermelhas nos braços por causa das ‘lapadas’ que recebeu enquanto apanhava.

A vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada até a Santa Casa do município para receber atendimento médico especializado.

Os três foram levados para a Delegacia de Polícia Civil onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa e dano.

