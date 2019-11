Jovem procura por moto que foi roubada no Los Angeles

Saiba Mais Polícia Ao recusar emprestar carro para assaltos, homem é agredido pelos irmãos

Uma jovem de 24 anos, que preferiu não se identificar, foi assaltada na noite da última sexta-feira (1º), no momento que saia da casa de sua amiga na região do bairro Los Angeles na cidade de Campo Grande. Ela está à procura de informações nas redes sociais e ao redor da região do bairro para encontrar a moto Fan 160 que foi levada.

Ao JD1 Notícias, a vítima relatou que o assaltante já havia roubado uma moto momentos antes. Com a primeira moto roubada, o criminoso abordou a vítima e efetuou o segundo assalto. Ele então deixou a primeira moto e seguiu com a que estava com a jovem

Ela foi surpreendida pelo assaltante, o mesmo ordenou a entrega dos celulares e carteiras. Após pegar o veículo e os pertences, deu dois tirou pra cima e um para baixo que acabou pegando no chinelo da criança que também estava no local. A última localização de um dos celulares deu nas imediações do bairro Jardim Canguru, depois disso foi desligado.

A vítima relatou que a moto levada era de um amigo e que ainda está sendo efetuado o pagamento da mesma. Qualquer informação pode ser repassada a polícia. Placa da moto Fan 160 QAM9489.

