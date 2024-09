Jovem que pichou a cidade com siglas do PCC é preso e obrigado a cobrir danos

Cinco rapazes, que estariam envolvidos em uma organização criminosa e tráfico de drogas, foram presos durante a Operação Leviatã, deflagrada pela Delegacia de Santa Rita do Pardo. O autor das pichações com siglas do PCC (Primeiro Comando da Capital) foi identificado e preso.

Conforme as informações policiais, a operação teve como objetivo acabar com a presença da facção no município, envolvendo o cumprimento de mandados de busca e apreensão em 11 endereços nas cidades de Santa Rita do Pardo e Três Lagoas.

As pichações foram vistas como uma tentativa da facção de manter a aparência de controle sobre o território, apesar das prisões. A investigação rápida e precisa da Polícia Civil identificou o responsável pelos atos: um usuário de drogas endividado, recrutado para realizar as pichações.

Ao ser localizado o indivíduo foi convidado a reparar os danos, sendo orientado que tal atitude poderia contribuir para a redução de sua pena, que pode ultrapassar 15 anos, considerando as acusações de dano qualificado e promoção de organização criminosa.

A Polícia Civil acompanha de perto o processo de reparo das pichações, garantindo tanto a execução correta dos trabalhos quanto a segurança do homem, que demonstrou arrependimento ao colaborar com as autoridades.

O caso segue em andamento, e os resultados serão devidamente relatados no inquérito policial.

