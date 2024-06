Jovem que se acidentou após entrevista de emprego pode ter morte cerebral declarada

O jovem, de apenas 18 anos, que se acidentou enquanto saia de uma entrevista de emprego, pode ter morte cerebral declarada em breve caso não apresente melhora em seu estado de saúde. Ele está internado desde a noite de segunda-feira (10), no Hospital da Vida, em Dourados. O acidente aconteceu no Parque Industrial em Nova Andradina.

O site Nova News, apurou na unidade de saúde que o estado de saúde do rapaz é delicado. Hoje (12), as equipes médicas fizeram a diminuição da medicação que mantém o rapaz, para ver se ele apresenta algum tipo de reação ou estímulo. Dependendo dessa resposta, será iniciado um protocolo de exames diversos.

Caso ainda assim ele não apresente estímulos, as equipes iniciaram o protocolo de morte encefálica. Um familiar, que acompanha o caso, reportou ainda ao jornal de Nova Andradina que a situação do menino continua a mesma desde o dia do acidente.

Acidente – O rapaz foi atropelado por um caminhão enquanto estava em sua bicicleta elétrica, saindo de uma entrevista de emprego.

A vítima havia acabado de sair da empresa e ao tentar passar pela BR-376, foi atropelado pelo caminhão que seguia no sentindo ao perímetro urbano de Nova Andradina.

Com a força do impacto da colisão, o jovem sofreu múltiplas fraturas e diversos ferimentos, sendo atendido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para o Hospital Regional, mas devido a gravidade dos ferimentos precisou ser transferido para o Hospital da Vida, em Dourados.

Segundo o site Jornal da Nova, ainda adolescente, a vítima já havia procurado uma chance para iniciar no mercado de trabalho e disse que assim que completasse a maioridade, buscaria novamente a empresa para uma vaga de emprego.

Ele fez 18 anos no sábado (8) e durante a segunda-feira retornou para a empresa na tentativa de arranjar a vaga de emprego. O gerente alegou que ele passaria pelo processo de seleção.

