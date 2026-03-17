Jovem recusa convite de 'date' com mulher e acaba sendo esfaqueada em Campo Grande

Uma mulher de 36 anos foi esfaqueada após uma discussão com outras três mulheres no bairro Jardim Vida Nova, em Campo Grande.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada sentada na calçada, na esquina das ruas Pacajus e Galdino Afonso Vilela, com vários ferimentos e sangrando, após as autoridades serem acionadas por populares.

De acordo com os policiais, a mulher tinha cortes na canela direita, mão esquerda, antebraço direito e perna esquerda. O ferimento mais grave ficava próximo ao joelho.

Aos militares, a vítima contou que foi atacada após um desentendimento. Ela afirmou que as três suspeitas a chamaram para sair, mas, ao recusar, começou uma discussão. Durante a briga, uma das mulheres teria usado uma faca para atacá-la.

Uma testemunha relatou que encontrou a vítima já ferida, caminhando pela rua, e pediu ajuda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, prestou atendimento no local e controlou as hemorragias. A mulher estava consciente e foi levada para a Santa Casa.

A Polícia Militar fez buscas na região, mas as suspeitas não foram encontradas. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol e será investigado.

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