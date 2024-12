Jovem sai para beber e volta com o rosto desfigurado após ser espancado em Sidrolândia

Um rapaz de 21 anos está internado na Santa Casa em Campo Grande, após ter sido vítima de espancamento na madrugada deste sábado (28), em Sidrolândia.

Conforme relatos da mãe do rapaz para a Polícia Militar, Rian saiu na noite de ontem para beber com amigos no bar ‘El Pablito’ e retornou algumas horas depois , apresentando o rosto bastante desfigurado e sangrando. Ele alega ter sido espancado por pessoas que não soube identificar.



Diante da situação, os familiares encaminharam-no ao hospital para atendimento. A equipe médica informou ainda, que apesar da gravidade das lesões, ele não corre risco de morte. O caso foi registrado na Depac Cepol como lesão corporal dolosa.



