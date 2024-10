Jovem se assusta com viatura do Choque e joga arma 'pra longe' no Anache

Jovem, de 22 anos, foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira (28), ao tentar se desfazer de um revólver de calibre 38, assim que avistou uma viatura do Batalhão de Choque, na rua Manche Catan Davi, no Jardim Anache, em Campo Grande. A arma foi arremessada para uma residência.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a equipe estava realizando rondas pela região e ao passar pela referida rua, visualizou o indivíduo em atitude suspeita, que ao ver a viatura se aproximar, jogou algo para em uma casa.

Assim, o rapaz foi abordado e foi questionado o que teria jogado 'pra longe', informando que se tratava de um revólver de calibre 38, com seis munições no tambor. Com o portão da residência aberto, os policiais fizeram uma varredura e encontraram a arma em cima das telhas de uma varanda.

Os militares questionaram porque ele estava com arma e o jovem explicou que estava recebendo ameaças de morte e por isso estava com a arma com intuito de se defender.

Ele foi autuado em flagrante, preso e encaminhado para a delegacia, onde o caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também