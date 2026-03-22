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PolÃ­cia

Jovem tem carro atingido durante acidente, persegue motorista e apanha em Dourados

Ela ficou com vÃ¡rios ferimentos pelo corpo devido Ã s agressÃµes

22 marÃ§o 2026 - 15h11Brenda Assis
Depac DouradosDepac Dourados   (Osvaldo Duarte)

Uma jovem de 21 anos foi agredida na noite deste sábado (21), no Jardim Flórida, em Dourados, após um acidente de trânsito.

De acordo com as informações do site Dourados News, o carro da vítima foi atingido no cruzamento da Avenida Weimar Gonçalves Torres com a Rua Eulália Pires. Após a colisão, o motorista envolvido fugiu do local sem prestar assistência.

A jovem decidiu perseguir o condutor e conseguiu interceptá-lo na rua Bertoldo Miranda de Barros. Ao ser confrontado, o homem, de 65 anos, reagiu com violência e passou a agredir a vítima. Ela foi derrubada no chão e sofreu lesões nos braços e nas mãos.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu o autor em flagrante. Segundo a polícia, o homem apresentava sinais visíveis de embriaguez.

Ele foi encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa e embriaguez ao volante.

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