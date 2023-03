Jovem tenta correr de assalto e Ã© assassinado com dois tiros em MS

O jovem, Alejandro Carrillo Gimenez, de 20 anos, morreu ao reagir a um assalto durante a noite de sábado (25), na Rua Gerônimo Martins De Oliveira, em Coronel Sapucaia. O rapaz foi atingido por disparos tentando correr.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até uma cena de homicídio. Ao chegar no endereço indicado, encontraram a vítima caída no meio da rua, possivelmente atingida por um disparo.

Ao conversarem com populares, foram informados de que Alejandro estava andando quando foi abordado por dois homens em uma moto que já chegaram anunciando o assalto. Neste momento, a vítima tentou correr, sendo atingido por pelo menos dois disparos.

As equipes da Perícia Técnica foram acionadas e constataram que o celular e a carteira de Alejandro podem ter sido levados pelos assaltantes. Além da Polícia Militar, a Polícia Civil também esteve na cena do crime.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Coronel Sapucaia, como homicídio simples.

