Jovem teve corpo dilacerado em acidente e bebê expelido da barriga

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

Um bebê foi encontrado morto próximo ao acidente na BR-060 onde outras duas pessoas morreram no início da tarde de sábado (16), em um grave acidente entre uma carreta e um carro de passeio.

Segundo informações do Dourados News, as três vítimas que morreram, uma delas seria um recém nascido, porém após os fatos serem apurados, foi confirmado que o bebê estava no ventre de uma das vítimas.

No carro havia quatro pessoas, a condutora, que sofreu uma fratura no braço, e os filhos, um adolescente de 13 anos, morreu no local e a filha de 19 anos que estava gestante e também morreu.

Com o forte impacto da colisão, a jovem de 19 anos teve o corpo dilacerado em várias regiões, e o bebê acabou sendo expelido para fora do ventre com a ruptura do abdômen devido a vários ferimentos causados pela colisão.

Conforme o apurado, o bebê teve o crânio esmagado e foi encontrado no acostamento próximo ao meio fio da rodovia, a cerca de seis metros do corpo da mãe.

Deixe seu Comentário

Leia Também