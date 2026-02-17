Jovens confessaram ter batido em criança de 1 ano porque ela 'não parava de chorar' em Dourados

A criança de 1 ano e 8 meses foi vítima de maus-tratos porque ‘não parava de chorar’ em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande. A mãe e padrasto foram presos em flagrante nesta segunda-feira (16).

Segundo o site Dourados News, a Polícia Civil detalhou que o padrasto, de 19 anos, confessou que chutou o rosto da criança e a arremessou contra a cama, agressões que teriam provocado parte significativa das lesões. Já a mãe, também de 19 anos, admitiu ter mordido a criança na região superior das costas. Os dois disseram em depoimento que agrediram o menino porque ele não parava de chorar.

A criança foi levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com vários ferimentos, incluindo hematoma na região dos olhos, lesão na testa, marca de mordida nas costas, dor intensa na perna esquerda e fratura no fêmur esquerdo. A fratura foi confirmada por exame de imagem e tratada com imobilização.

Durante o atendimento, profissionais de saúde suspeitaram que os ferimentos não eram compatíveis com a versão apresentada pelos responsáveis e acionaram a Guarda Municipal, que iniciou as diligências. Em seguida, a Polícia Civil assumiu a investigação.

As apurações apontaram que as agressões ocorreram na casa do casal. Em diligências no local, os policiais conseguiram individualizar a conduta de cada um. A mãe foi presa em flagrante ainda na unidade de saúde, enquanto acompanhava a criança internada.

O casal foi autuado por maus-tratos com resultado de lesão corporal de natureza grave. A Polícia Civil informou que pediu a conversão das prisões em flagrante para preventiva, citando a gravidade das agressões, a idade da vítima e a situação de vulnerabilidade. A criança permanece internada, sob cuidados médicos e acompanhamento da rede de proteção.

