Polícia

Jovens que espancaram criança de 1 ano são presos em Dourados

O pequeno ficou com hematoma na região dos olhos, lesão na testa, marca de mordida nas costas, dor intensa na perna esquerda e fratura no fêmur

17 fevereiro 2026 - 11h31Brenda Assis

Dois jovens, ambos de 19 anos, foram presos em flagrante suspeitos de agredir uma criança de 1 ano e 8 meses em Dourados. A prisão ocorreu em ação conjunta da Polícia Civil e da Guarda Municipal de Dourados após a vítima dar entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com múltiplas lesões.

Segundo a polícia, a criança apresentava hematoma na região dos olhos, lesão na testa, marca de mordida nas costas, dor intensa na perna esquerda e fratura no fêmur, confirmada por exame de imagem. Durante o atendimento médico, profissionais constataram que os ferimentos não eram compatíveis com a versão inicialmente apresentada pelos responsáveis, o que levou ao acionamento imediato das forças de segurança.

A Guarda Municipal realizou as primeiras diligências no local e comunicou a Polícia Civil, que assumiu a investigação. Conforme apurado, os suspeitos são a mãe e o padrasto da criança. O homem confessou ter chutado o rosto da vítima e a arremessado contra a cama, afirmando que as agressões ocorreram porque a criança não parava de chorar. Já a mulher admitiu ter mordido o filho nas costas, segundo o registro policial.

Ela foi presa em flagrante na própria unidade de saúde, enquanto acompanhava o atendimento da criança. As investigações apontam que as agressões ocorreram dentro da residência do casal. Uma equipe policial esteve no imóvel para levantar informações e individualizar a conduta de cada envolvido.

Os dois foram autuados por maus-tratos com resultado de lesão corporal grave. A Polícia Civil informou que representou pela prisão preventiva de ambos, citando a gravidade das agressões, a idade da vítima e a situação de vulnerabilidade.

A criança permanece internada sob cuidados médicos e acompanhamento da rede de proteção. As forças de segurança destacaram a importância da atuação integrada no combate a crimes contra crianças e reforçaram o compromisso com a proteção da infância.

