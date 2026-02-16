Jovens são assaltados enquanto esperavam ônibus no Centro de Campo Grande

Dois jovens, um homem de 22 anos e uma mulher de 19, foram assaltados na noite de domingo (15), enquanto aguardavam em um ponto de ônibus na região central de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas relataram que estavam em frente a uma loja quando foram abordadas por um casal. Os suspeitos anunciaram o assalto com ameaças e xingamentos, exigindo a entrega dos pertences. O homem fez menção de estar armado ao colocar a mão na cintura.

Durante a ação, a mochila de uma das vítimas foi levada, mas devolvida para que os documentos fossem retirados. Depois do crime, os jovens tentaram rastrear o celular roubado e constataram que o aparelho havia sido desligado. A última localização indicava a região próxima a um fast food, na Rua Dom Aquino.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol. Os suspeitos não haviam sido identificados até a última atualização, e a ocorrência será investigada.

