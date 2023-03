Jovens são detidos com cigarro de maconha na Praça do Rádio

Agentes da Guarda Civil Metropolitana que realizavam ronda preventiva na Praça do Rádio Clube, na região central da Capital, apreenderam dois jovens, de 20 e 21 anos, que estavam fumando maconha no local na tarde desta sexta-feira (17).

Durante a ronda, os agentes avistaram um dos jovens enrolando um cigarro de maconha para fumar, porém, ao avistarem a viatura, apresentaram nervosismo e tentaram deixar o local.

Neste momento a guarnição abordou os jovens e encontrou com um dos indivíduos um cigarro de maconha e uma porção análogo à maconha, que foi encaminhada junto da dupla para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Centro (Depac/Centro) para as devidas providências.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também