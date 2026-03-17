Jovens tÃªm celulares roubados durante assalto no Monte Castelo

Duas jovens, de 18 e 19 anos, foram assaltadas na noite de segunda-feira (16), no bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, elas aguardavam um carro de aplicativo em uma rua da região quando foram abordadas por dois homens.

Um dos suspeitos estava armado com um facão e fez ameaças às vítimas. “Fica quieta, se tentar fazer alguma coisa te furo. Se não me entregar o celular, vou matar vocês”, disse o homem, conforme relato.

Ainda de acordo com as jovens, o autor usava camiseta bege, bermuda jeans e tênis, e falava com sotaque estrangeiro. O segundo suspeito, que vestia casaco e boné pretos e carregava um saco nas costas, ficou a certa distância, dando apoio à ação.

Com medo, as vítimas entregaram os celulares. Foram levados um aparelho Samsung A34 e um iPhone 12 Pro.

Após o crime, os suspeitos fugiram e não foram encontrados. Diante da situação, o caso acabou sendo registrado como roubo na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

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