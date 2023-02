Júri absolve pela 2° vez agente penitenciário após morte de jovem na Capital

Na noite de terça-feira (7), o Tribunal do Júri absolveu pela segunda vez, o agente penitenciário Joseilton de Souza Cardoso, acusado de ter assassinato com um tiro o pedreiro Adilson Ferreira dos Santos em um evento musical no ano de 2017, em Campo Grande.

Quatro jurados votaram pela absolvição do acusado, enquanto um pediu a condenação pelo homicídio ocasionado.

Enquanto o Ministério Público e os representantes da assistente de acusação pugnaram pela condenação do acusado, o advogado do agente, José Roberto da Rosa, apresentou a tese de legítima defesa, no que pese a autodefesa e defesa técnica, para convencer os jurados.

Joseilton relatou, em depoimento, que agiu em legítima defesa. Atirou uma vez para se defender porque foi agredido a chutes, socos e pontapés por um grupo de rapazes.

A decisão foi assinada pelo juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida, da 1° Vara do Tribunal de Júri, acolhendo a votação e absolvendo o agente penitenciário.

O crime ocorreu na madrugada do dia 24 de setembro de 2017, logo após o término do show em um shopping de Campo Grande. Adilson morreu com um tiro no tórax.

