Pai que esfaqueou rosto da filha foi detido em flagrante na Vila Nasser

O homem, de 60 anos, suspeito de ter esfaqueado o rosto da própria filha, de 30 anos, na tarde de quinta-feira (26), na Vila Nasser, em Campo Grande, pode responder por tentativa de feminicídio. Ele foi detido em flagrante pela equipe da Polícia Militar que estava no local.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a polícia encontrou a mulher no solo com um ferimento na cabeça desferido por um golpe de madeira e depois teria desferida um golpe de facão no rosto, que causou uma lesão profunda.

Ela teria afirmado para os policiais que a situação aconteceu após uma discussão envolvendo os dois por conta dela ter questionado o pai sobre ele estar relacionando com outras mulheres, além de sua mãe.

O suspeito foi encontrado dormindo na residência logo após o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ter feito os primeiros atendimentos e encaminhar a vítima para a Santa Casa.

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio, qualificado na violência doméstica na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

